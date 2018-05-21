"الديمقراطى الكردستانى": نسعى لتشكيل جبهة برلمانية موحدة بمجلس النواب الجديد

"الديمقراطى الكردستانى": نسعى لتشكيل جبهة برلمانية موحدة بمجلس النواب الجديدالإثنين، 21 مايو 2018 11:06 ص
مجلس النواب العراقى
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أبدى الحزب الديمقراطى الكردستانى رغبته فى الانفتاح على جميع القوى الكردية لتشكيل جبهة برلمانية موحدة فى مجلس النواب العراقى الجديد.
وذكر راديو "سوا" الأمريكى أن رغبة الحزب تأتى عقب فوزه فى الانتخابات النيابية بـ 25 مقعدا متفوقا بذلك على أقرب منافسيه الاتحاد الوطنى الكردستانى.
وقال خصر جوران، القيادى بالحزب الديمقراطى - فى تصريحات خاصة لراديو سوا "إن تمثيل الحزب فى مجلس النواب ارتفع إلى 28 نائبا بحصوله على 3 مقاعد من حصة الأقليات، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الحزب لم يبدأ بعد جولة حواراته الرسمية مع الأحزاب إلا أن المرحلة الحالية يتم فيها التعرف على آراء الأطراف السياسية، مؤكدا أن زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى لا يضع خطوطا حمراء على أى مكون سياسى".
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