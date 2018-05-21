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الإثنين، 21 مايو 2018 01:38 م
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التحالف العربى يستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثى فى تعز

الإثنين، 21 مايو 2018 12:51 م
التحالف العربى يستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثى فى تعز قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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استهدفت مقاتلات التحالف العربى اليوم الاثنين، تعزيزات لمليشيات الحوثى جنوب شرق مديرية (الصلو) فى محافظة تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن المقاتلات استهدفت بغارات جوية عددا من العربات المحملة بالأسلحة والذخيرة أسفل نقيل الصلو كانت فى طريقها للمليشيات.

وأسفرت الغارات عن تدمير العربات بما فيها من أسلحة، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر المليشيات.

 


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التحالف العربى

مليشيات الحوثى

اليمن

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تعز




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