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الإثنين، 21 مايو 2018 06:22 م
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البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران

الإثنين، 21 مايو 2018 05:52 م
البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مملكة البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.

 

 


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