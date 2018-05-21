البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيرانالإثنين، 21 مايو 2018 05:52 م
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مملكة البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.
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