وكالة الأنباء السورية تنفى خروج تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسود

نفت وكالة الأنباء السورية "سانا" التقارير التى أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان، حول خروج إرهابيى داعش من منطقة الحجر الأسود، مؤكدة أنه لا صحة للتقارير التى تتحدث عن خروج إرهابيى داعش من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح.