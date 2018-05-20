وكالة الأنباء السورية تنفى خروج تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسود

وكالة الأنباء السورية تنفى خروج تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسودالأحد، 20 مايو 2018 11:31 ص
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
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نفت وكالة الأنباء السورية "سانا" التقارير التى أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان، حول خروج إرهابيى داعش من منطقة الحجر الأسود، مؤكدة أنه لا صحة للتقارير التى تتحدث عن خروج إرهابيى داعش من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح.
كان مدير المرصد رامى عبد الرحمن قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "ست حافلات دخلت ليل السبت الأحد إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لنقل الإرهابيين وأسرهم قبل أن تتوجه فجرا إلى البادية السورية" حيث ما يزال التنظيم يسيطر فى عدد من الجيوب.
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