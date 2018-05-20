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نائبة عراقية تدعو مفوضية الانتخابات لإجراء الفرز اليدوى بإشراف الأمم المتحدة

الأحد، 20 مايو 2018 09:27 ص
نائبة عراقية تدعو مفوضية الانتخابات لإجراء الفرز اليدوى بإشراف الأمم المتحدة انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بالعراق عواطف نعمة اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات إلى إجراء العد والفرز بشكل يدوى وبإشراف الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى ونقابة المحامين .

وقالت نعمة - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "هناك العديد من التناقضات والخروق التى أوقعت مفوضية الانتخابات نفسها سواء بالوعود التى قدمتها أو الإحصائيات التى أعلنتها قبل وبعد الانتخابات".

وأوضحت أن المفوضية أعلنت أن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت هو 24 مليون نسمة، وأن من حدثوا بطاقاتهم الانتخابية 11 مليون مواطن، أما من شارك بالانتخابات بحسب إعلان المفوضية 4 ملايين و800 ألف ناخب، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الحقيقية فى الانتخابات بلغت نحو 20% وليست 44% كما أعلنت المفوضية .

وكان رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى قد دعا إلى تحديد جلسة طارئة للمجلس عقدت أمس السبت بعد أن وقع أكثر من 81 نائبا على طلب بذلك، وتم خلال الجلسة مناقشة الانتخابات .

وأعلن رئيس المجلس أن البرلمان سيوجه كتابا للمفوضية باتخاذ الوسائل التى توفر الثقة بالعملية الانتخابية.

 


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