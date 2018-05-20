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الأحد، 20 مايو 2018 10:11 م
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مقتل 32 مسلحًا حوثيًا وإصابة 40 آخرين بالساحل الغربى لليمن

الأحد، 20 مايو 2018 09:32 م
مقتل 32 مسلحًا حوثيًا وإصابة 40 آخرين بالساحل الغربى لليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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قُتِل 32 مسلحًا من مليشيات الحوثى وأُصِيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الأحد، فى مواجهات مع القوات اليمنية وغارات جوية للتحالف العربى فى مديريتى الجراحى والتحيتا بالساحل الغربى لليمن.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية -فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن القوات اليمنية تواصل تقدمها بدعم من التحالف العربى للسيطرة على مديريتى الجراحى والتحيتا، التى ستمهد السيطرة عليهما الطريق لاستعادة الحديدة، وأيضًا تتقدم القوات فى منطقة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، حيث سيطرت على سلسلة جبال النار.

وأضافت أن القوات اليمنية استولت على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التى خلفتها المليشيات، مؤكدة أن التقدم فى حرض يمكّن القوات اليمنية من تضييق الخناق على المليشيات، والتقدم نحو مناطق حدودية جديدة مع صعدة معقل الحوثيين.

وتابعت أن القوات اليمنية عثرت خلال المعارك مع المليشيات على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والعتاد القتالي، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات.


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اليمن

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