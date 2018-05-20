قتلى وجرحى إثر تجدد المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين فى تعز والبيضاء

موسكو أ ش أ

سقط أكثر من 17 قتيلاً وجريحاً بتجدد المعارك بين قوات الجيش اليمنى الشرعى، ومسلحى ميليشيات الحوثى فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وأعلن الجيش اليمنى أن قواته صدت اليوم الأحد هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثى بإسناد مدفعى مكثف على مواقع للجيش فى نقيل الصلو بمديرية الصلو، عقب معارك استمرت أكثر من 5 ساعات.

وأضاف الجيش أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيات فى سائلة الأوراث ومفرق الصلو، ما أسفر عن مقتل 7 وجرح أكثر من 10 وإحراق طقم تابع لهم، فى سياق آخر، أحبط الجيش اليمنى هجوماً لمسلحى أنصار الله فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر فى المركز الإعلامى للجيش اليمنى ، فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، بأن قوات الجيش أفشلت اليوم الأحد هجوماً للحوثيين على مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية الأسبوع الماضى فى منطقتى حوران وخدار العرجاء شرق محافظة البيضاء.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربى استهدف مواقع للحوثيين فى منطقة اليسبل فى الوهبية بمديرية السوادية ، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب آليات.