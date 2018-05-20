صور.. الآلاف فى المغرب يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رويترز

تظاهر أكثر من عشرة آلاف مغربى فى شوارع مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس.

وردد المتظاهرون هتافات "الموت لإسرائيل" ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" داعين الى مقاطعة اسرائيل ومنددين "بالصمت والتخاذل العربي"، ويبدو أن معظم المشاركين فى المظاهرة من الإسلاميين إذ كانت النساء يرتدين الحجاب ويمشين فى مسيرة منفصلة عن الرجال.

وفتحت الولايات المتحدة سفارتها فى القدس 14 مايوالماضى بعد أن نقلتها من تل أبيب، فى تراجع عن سياسة اتبعتها واشنطن منذ عقود، وهو ما أسعد الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة فى اليوم الذى افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة فى القدس، ودعا إلى المظاهرة "الائتلاف المغربى من أجل فلسطين" الذى يضم عدة جمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدنى بالاضافة الى جماعة العدل والاحسان الاسلامية، التى ينظر إليها على أنها أقوى جماعة معارضة فى المغرب من حيث القدرة على حشد مؤيديها فى الشارع، وعدد من الاحزاب السياسية المغربية.

وشارك فى المسيرة التى وصفها المنظمون بالمليونية مغاربة من مختلف أقاليم وجهات المملكة. وقال مصدر أمنى لرويترز إن عدد المشاركين لا يتجاوز 80 ألف متظاهر. وقال المتحدث باسم جماعة العدل والاحسان فى تصريح لرويترز "هذه المسيرة تعتبر من المسيرات المغربية المليونية للتضامن مع القضية الفلسطينية".

وأضاف أن المسيرة جاءت "فى سياق ما تعيشه فلسطين من حراك قوى جدا بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة وبمناسبة ما تعرض له اخواننا على يد العدو الصهيونى فى الاحتجاجات على نقل السفارة الامريكية إلى القدس".



جانب من المظاهرات فى المغرب



جانب من مظاهرات المغرب



فعاليات أمام السفارة الأمريكية بالمغرب



فعاليات منددة بهمجية الاحتلال