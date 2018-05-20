تقرير: الجماعات الإرهابية بدرنة تدرب 250 طفلا على الفنون القتالية بالمدارس

كتب : أحمد جمعة

رصد المركز الليبى للدراسات الأمنية قيام تنظيم القاعدة فى درنة على إقامة مركز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الفنون القتالية وتحريضهم على مقاتلة القوات المسلحة الليبى.

وقال المركز فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الجماعات الإرهابية تقوم بوضع ملصقات داخل المدارس فى منطقة "الظهر الحمر" لتدريب الأطفال على الفنون القتالية وتلقينهم المنهج التكفيرى جنوب مدينة درنة.

وأكد المركز أنه تم العثور على ميدان تدريب يبين كيفية استخدام الأسلحة، موضحًا أن مركز التدريب يضم أكثر من ثلاثون طفلا دون السن (15 عاما)، مشيرا إلى أن الغالبية منهم أبناء عناصر التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى وجود مراكز أخرى تقع داخل مدينة درنة، مؤكدا أن عدد المجندين من الأطفال يبلغ ما يقرب من 250 طفل ما دون (15 عاما) يشرف على المركز الإرهابى محمد إدريس المنصورى.