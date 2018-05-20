video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقرير: الجماعات الإرهابية بدرنة تدرب 250 طفلا على الفنون القتالية بالمدارس

الأحد، 20 مايو 2018 01:37 م
تقرير: الجماعات الإرهابية بدرنة تدرب 250 طفلا على الفنون القتالية بالمدارس أطفال داعش
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

رصد المركز الليبى للدراسات الأمنية قيام تنظيم القاعدة فى درنة على إقامة مركز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الفنون القتالية وتحريضهم على مقاتلة القوات المسلحة الليبى.

وقال المركز فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الجماعات الإرهابية تقوم بوضع ملصقات داخل المدارس فى منطقة "الظهر الحمر" لتدريب الأطفال على الفنون القتالية وتلقينهم المنهج التكفيرى جنوب مدينة درنة.

وأكد المركز أنه تم العثور على ميدان تدريب يبين كيفية استخدام الأسلحة، موضحًا أن مركز التدريب يضم أكثر من ثلاثون طفلا دون السن (15 عاما)، مشيرا إلى أن الغالبية منهم أبناء عناصر التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى وجود مراكز أخرى تقع داخل مدينة درنة، مؤكدا أن عدد المجندين من الأطفال يبلغ ما يقرب من 250 طفل ما دون (15 عاما) يشرف على المركز الإرهابى محمد إدريس المنصورى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا: تدمير مواقع هامة للإرهابيين فى درنة

الجيش الليبى يوفر ممرا آمنا للراغبين فى تسليم أنفسهم من مدينة درنة

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار درنه

الجيش الليبى

تجنيد اطفال درنه

اخر اخبار ليبيا




لا تفوتك
المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة