المحكمة الاتحادية العراقية تصدر بيانا بخصوص طعون الانتخابات

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أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأحد بيانا بخصوص الطعن فى الإجراءات أثناء انتخابات المجلس النيابى للعام الحالي، وذلك بناء على طعن تلقته من أحد النواب بهذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمى باسم المحكمة اياس الساموك - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن المحكمة الاتحادية تلقت طلبا من أحد أعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن فى الإجراءات أثناء انتخابات المجلس النيابى لعام 2018، مبينا أن الطعون والشكاوى تقدم إبتداء إلى مجلس المفوضين فى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا لأحكام قانون المفوضية".



وأضاف أن القرار الصادر عن مجلس المفوضين فى الشكاوى يكون قابلا للطعن فيه أمام (الهيئة القضائية للانتخابات) فى محكمة التمييز الاتحادية، لافتا إلى أن دور المحكمة الاتحادية يأتى بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها.



وأشار إلى أنه فى حالة وجود طعن فيمكن التقدم به إلى المحكمة الاتحادية خلال النظر فى عملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق، النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 على مستوى القوائم والمقاعد.