السعودية تعزى الرئيس الكوبى فى ضحايا تحطم الطائرة الكوبية

السعودية تعزى الرئيس الكوبى فى ضحايا تحطم الطائرة الكوبيةالأحد، 20 مايو 2018 02:00 ص
ولى العهد السعودى
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بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ميجل دياز كانيل، رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء فى جمهورية كوبا، فى ضحايا تحطم طائرة الركاب الكوبية فى هافانا.
وقال الأمير محمد بن سلمان:"علمت بنبأ تحطم طائرة الركاب الكوبية بعد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أى سوء."
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