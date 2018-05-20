الحزب الديمقراطى الكردستانى يعتزم إرسال وفد لبغداد لبحث تشكيل الحكومة

الحزب الديمقراطى الكردستانى يعتزم إرسال وفد لبغداد لبحث تشكيل الحكومةالأحد، 20 مايو 2018 09:08 م
مسعود البارزانى
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أعلن الحزب الديمقراطى الكردستانى، اليوم الأحد، عزمه إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد لإجراء الحوارات مع الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال المكتب السياسى للحزب -فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن المكتب السياسى للحزب الديمقراطى اجتمع بإشراف الرئيس مسعود البارزاني، وبحث الاجتماع عملية انتخابات مجلس النواب العراقى ومرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وأعرب المكتب عن توقعه بحصول حزبهم على ثقة مواطنى كردستان من خلال إحرازه 25 مقعدا خلال هذه الانتخابات، لافتا إلى أن هذه الثقة بمرشحينا دليل على إمكانية دفاعهم عن حقوق وحريات شعب كردستان فى البرلمان العراقي.
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