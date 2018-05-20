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الإمارات تقرر منح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ 10 أعوام

الأحد، 20 مايو 2018 07:21 م
الإمارات تقرر منح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ 10 أعوام الشيخ محمد بن راشد
كتب خالد نور
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قررت حكومة الامارات العربية السماح بتملك المستثمرين العالميين للشركات في الدولة بنسبة 100%، ومنح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ 10 أعوام.

ونشرت شبكة سكاى نيوز العربية، عبر حسابها الرسمي بتويتر مجموعة تغريدات، قالت فيها: "حكومة الإمارات العربية المتحدة تقرر السماح بتملك المستثمرين العالميين للشركات في الدولة بنسبة 100%".

وقررت منح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وللطلاب المتفوقين.

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المستثمرين العالميين

حكومة الامارات

تأشيرة إقامة




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