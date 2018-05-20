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الإمارات تسمح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% بحلول نهاية العام

الأحد، 20 مايو 2018 09:01 م
الإمارات تسمح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% بحلول نهاية العام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات
دبى (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 فى المئة بحلول نهاية العام.

وقالت الوكالة إن هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن "منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية فى المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين".

وأضافت وام أن اجتماع مجلس الوزراء رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. وقالت إن الشيخ محمد وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية فى الربع الثالث من العام الحالي".

وفى الوقت الحالى لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 فى المئة من أى شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة فى "منطقة حرة خاصة".

 

 


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