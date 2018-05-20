الإعلام الأمنى العراقى ينفى سقوط 3 قذائف على مواقع للجيش غربى بغداد

بغداد أ ش أ

نفى مركز الاعلام الامنى العراقى سقوط 3 قذائف هاون على مواقع للجيش غربى بغداد، موضحا أن ما حدث من انفجارات ناتج عن عبوات ناسفة مستولى عليها دون حدوث خسائر.

وقال المركز فى بيان، أوردته قناة السومريو نيوز الليلة، "ننوه إلى أن دوى الانفجار غربى بغداد نتيجة انفجار عدد من العبوات الناسفة المستولى عليها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى ابى غريب دون حصول خسائر".

يأتى ذلك ردا على تصريحات لمصدر فى الشرطة العراقية فى وقت سابق بأن ثلاث قذائف هاون سقطت على مواقع للجيش غربى بغداد دون تسجيل اصابات.