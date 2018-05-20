"ائتلاف سائرون" يحذر من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية وتجاوز شعبها

"ائتلاف سائرون" يحذر من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية وتجاوز شعبهاالأحد، 20 مايو 2018 08:37 م
مقتدى الصدر رجل الدين الشيعى
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حذر صلاح العبيدى المتحدث باسم "ائتلاف سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية.
وقال العبيدى - فى تصريح مقتضب أورته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن سيادة العراق ستكون المبدأ لتوجيه الحكومة الجديدة"، محذرا أى بلد من إقحام نفسها فى السياسة العراقية وتجاوز شعبها.
وكان الصدر أعرب عن عزمه تشكيل حكومة تضع مصلحة العراقيين فى المقدمة وستكون شاملة للجميع بدون إقصاء لأحد.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى - خلال لقاء بينهما - ضرورة تشكيل حكومة قوية تحسن المستوى المعيشى وتحارب الفساد، داعيا جميع الكتل السياسية إلى قبول نتائج الانتخابات واتباع السبل القانونية للاعتراض.
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