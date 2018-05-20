video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"ائتلاف سائرون" يحذر من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية وتجاوز شعبها

الأحد، 20 مايو 2018 08:37 م
"ائتلاف سائرون" يحذر من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية وتجاوز شعبها مقتدى الصدر رجل الدين الشيعى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

حذر صلاح العبيدى المتحدث باسم "ائتلاف سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، من تدخل أى دولة فى السياسة العراقية.

وقال العبيدى - فى تصريح مقتضب أورته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن سيادة العراق ستكون المبدأ لتوجيه الحكومة الجديدة"، محذرا أى بلد من إقحام نفسها فى السياسة العراقية وتجاوز شعبها.

وكان الصدر أعرب عن عزمه تشكيل حكومة تضع مصلحة العراقيين فى المقدمة وستكون شاملة للجميع بدون إقصاء لأحد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى - خلال لقاء بينهما - ضرورة تشكيل حكومة قوية تحسن المستوى المعيشى وتحارب الفساد، داعيا جميع الكتل السياسية إلى قبول نتائج الانتخابات واتباع السبل القانونية للاعتراض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العبادى يبحث مع مقتدى الصدر الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة

ائتلاف سائرون

السياسة العراقية

العراق

أخبار العراق

الانتخابات العراقية




لا تفوتك
المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة