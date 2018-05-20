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إصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقى العاصمة

الأحد، 20 مايو 2018 02:23 م
إصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقى العاصمة العراق
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بإصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة، جراء هجوم مسلح استهدفه شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة تجاه مدير ناحية بغداد الجديدة على مهدى ظهر اليوم أثناء خروجه من منزله بالمنطقة المذكورة شرقى بغداد، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة". 


وأوضح أن القوة نقلت مهدى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج؛ وطوقت مكان الحادث، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن مسلحين.

 

 


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