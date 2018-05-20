إصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقى العاصمة

إصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقى العاصمةالأحد، 20 مايو 2018 02:23 م
العراق
إضافة تعليق
أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بإصابة مدير ناحية بغداد الجديدة بجروح خطيرة، جراء هجوم مسلح استهدفه شرقى العاصمة بغداد.
وقال المصدر - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة تجاه مدير ناحية بغداد الجديدة على مهدى ظهر اليوم أثناء خروجه من منزله بالمنطقة المذكورة شرقى بغداد، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".
وأوضح أن القوة نقلت مهدى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج؛ وطوقت مكان الحادث، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن مسلحين.
إضافة تعليق
التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع
المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة