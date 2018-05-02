28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالأربعاء، 02 مايو 2018 12:07 م
ميناء بور سعيد
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أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن خروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين ، كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة ويتراكى 2 سفينة ومن المنتظر دخول سفينة
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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