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الأربعاء، 02 مايو 2018 07:55 ص
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وكيل كهرباء الأقصر يعلن إنشاء غرفة عمليات بكل هندسة لمتابعة الأحوال الجوية

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:00 ص
وكيل كهرباء الأقصر يعلن إنشاء غرفة عمليات بكل هندسة لمتابعة الأحوال الجوية سوء الاحوال الجويه - ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه طبقاً لتعليمات الدكتور الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ومحمد بدر محافظ الاقصر، أصدر تعليمات مشددة لجميع هندسات القطاع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الشبكات على مدار اليوم الثالث، وذلك لمواجهة الطقس السيئ وعدم استقرار الاحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد.

كما تم إنشاء غرفة عمليات بكل هندسة متواصلة أول بأول بغرفة عمليات رئيسية بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، وذلك لسرعة التدخل المبكر فى أى وقت عند حدوث أى تغيرات مناخية قد تطرأ فى المحافظة.

 


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