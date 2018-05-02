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وكيل تموين دمياط: افتتاح معرض "أهلا رمضان" يوم الأحد المقبل

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:00 ص
وكيل تموين دمياط: افتتاح معرض "أهلا رمضان" يوم الأحد المقبل معرض اهلا رمضان - ارشيفية


دمياط – عبده عبد البارى
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قال سمير عثمان وكيل وزارة التموين بدمياط، إنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان، يوم الأحد المقبل، وذلك بميدان الساعة بدمياط.

وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المعرض مقام لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين بالإضافة إلى معرض آخر بالمدينة ومعرض بكل مركز من مراكز المحافظة والتى ستستمر حتى آخر شهر رمضان.

وأوضح عثمان أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ستشارك بمنتجاتها فى تلك المعارض لتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن المديرية اتخذت عدة إجراءات لمتابعة الموقف التموينى وأحكام الرقابة على السلع والأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الاساسية.


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