وكيل إسكان المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين شبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية بالمرور على أعمال الرصف بامتداد شارع محمود شاهين بجوار بنزينة الباجورى بشبين الكوم، والشارع الغربى لمصنع أدخنة النخلة حتى تقاطع طريق قويسنا شبين الكوم، للوقوف على الأعمال وما تم من الانتهاء منها.

وشارك وكيل الوزارة المهندس عبد الحميد عطية وكيل المديرية، وتم رصد الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس من الدكشوم ثم طبقة الأسفلت أسفل الطبقة السطحية، وكذلك شارع بحرى مطلع الكوبرى العلوى من البر الشرقى، كما تم المرور على أعمال التطوير والتوسعة، وكذلك الأرصفة بطريق مدخل ميت خاقان، حيث تم الانتهاء من أعمال النجارة وصب البردورات الخرسانية، كما تم الانتهاء من بعض البردورات، وجار التجهيز لأعمال الأسفلت بطريق ميت خاقان.

وأكد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وتلافى كل الملاحظات والانتهاء منها فى المواعيد المحددة والالتزام بالبرنامج الزمنى، مؤكدا حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .