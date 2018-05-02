وفد من جامعة طنطا يزور ميناء غرب بورسعيد للتعرف على أنشطة الموانئ







بورسعيد – محمد فرج

استقبل اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى بحضور اللواء عادل رزق مدير ميناء غرب، وفد كلية التجارة بجامعة طنطا للتعرف على نشاط موانئ شرق وغرب بورسعيد .

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال تصريحات صحفية أن الوفد يضم 10 من أعضاء هيئة التدريس و65 طالبًا من الدارسين بالشعب المختلفة عربى وإنجليزى وBIS.

ومن جانبه رحب اللواء عبد القادر درويش بالوفد، معربًا عن سعادته بلقائهم وقدم خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية والأعمال المقامة فى منطقة شرق والمنطقة الصناعية واللوجستية .

ومن جهة أخرى قدم الربان حسين الشاذلى مدير مكتب متابعة ميناء غرب عرضًا تفصيليًا عن نشاط الميناء فى الشحن والتفريغ وتداول الحاويات والبضائع .

ومن جانبهم أبدى الطلاب إعجابهم بالمعلومات والخبرات التى تساعدهم فى دراستهم العلمية حيث قام رئيس إتحاد الطلاب بإهداء درع الجامعة للواء عبد القادر درويش لحسن الضيافة والجولة التفقدية للميناء والأرصفة على الطبيعة.