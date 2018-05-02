video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد من جامعة طنطا يزور ميناء غرب بورسعيد للتعرف على أنشطة الموانئ

الأربعاء، 02 مايو 2018 08:53 م
وفد من جامعة طنطا يزور ميناء غرب بورسعيد للتعرف على أنشطة الموانئ وفد جامعه طنطا


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

استقبل اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى بحضور اللواء عادل رزق مدير ميناء غرب، وفد  كلية التجارة بجامعة طنطا  للتعرف على نشاط موانئ شرق وغرب بورسعيد .

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال تصريحات صحفية أن الوفد يضم 10 من أعضاء هيئة التدريس و65 طالبًا من الدارسين بالشعب المختلفة عربى وإنجليزى وBIS.

ومن جانبه رحب اللواء عبد القادر درويش بالوفد، معربًا عن سعادته بلقائهم وقدم خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية والأعمال المقامة فى منطقة شرق والمنطقة الصناعية واللوجستية .

ومن جهة أخرى  قدم الربان حسين الشاذلى مدير مكتب متابعة ميناء غرب عرضًا تفصيليًا عن نشاط الميناء فى الشحن والتفريغ وتداول الحاويات والبضائع .

ومن جانبهم  أبدى الطلاب إعجابهم بالمعلومات والخبرات التى تساعدهم فى دراستهم العلمية حيث قام رئيس إتحاد الطلاب بإهداء درع الجامعة للواء عبد القادر درويش لحسن الضيافة والجولة التفقدية للميناء والأرصفة  على الطبيعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قناة السويس" توقع اتفاقية تعاون مع شركة تشيندوا الصينية لإدارة الموانى

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار مصر و اخبار المحافظات

وفد من جامعة طنطا فى زيارة لموانئ شرق وغرب بورسعيد




لا تفوتك
طارق شوقى: النظام الجديد يطبق على الجميع عدا الدولى ولغات الخاصة والقوميات

طارق شوقى: النظام الجديد يطبق على الجميع عدا الدولى ولغات الخاصة والقوميات

الحكومة توافق على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج

الحكومة توافق على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج

الموجة الحارة تعصف بالربيع.. الأرصاد: طقس غد الخميس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.. رئيس الهيئة: انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم واستمرار الطقس الحار.. ويكشف: درجات الحرارة بالقاهرة الجمعة تصل لـ40

الموجة الحارة تعصف بالربيع.. الأرصاد: طقس غد الخميس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.. رئيس الهيئة: انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم واستمرار الطقس الحار.. ويكشف: درجات الحرارة بالقاهرة الجمعة تصل لـ40

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. الزمالك يهزم الإنتاج 3-1 ويواجه الإسماعيلى فى نصف نهائى كأس مصر

صور.. الزمالك يهزم الإنتاج 3-1 ويواجه الإسماعيلى فى نصف نهائى كأس مصر

صدمة للأهلى.. النيجيرى أجاى يغيب شهرا عن الملاعب

صدمة للأهلى.. النيجيرى أجاى يغيب شهرا عن الملاعب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة