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وصول و سفر 3920 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 673 شاحنة

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:07 م
وصول و سفر 3920 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 673 شاحنة موانئ -أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة وادى سفاجا وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى ، حيت تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها .

كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 455 راكب و109 شاحنة بضائع و10 شاحنة عفش ركاب و26 سيارة ، بينما تغادر السفينة العبارة محبة وعلى متنها 165 معتمر متجهة الى ميناء ينبع والسفينتين مسرة ونما إكسبريس و على متنهم 178 راكب و62 شاحنة و7 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 791 راكب و58 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و72 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 232 راكب و208 شاحنة و7 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 2099 راكب منهم 408 معتمر وتداول 132 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج وعلى متنهم وعلى متنها 808 راكب منهم 89 معتمر و2 باص عمرة و40 براد و37 تريلا و1 سيارة و 2 باص جيت ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكب و11 تريلا و32 براد .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم وعلى متنها 841 راكب منهم 189 معتمر و4 باص عمرة و14 براد و 8 تريلا و6 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج وعلى متنهم 407 راكب منهم 130 معتمر و3 باص عمرة و48 براد و 32 تريلا .


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