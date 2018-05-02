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هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئات موانئ 17 دولة إفريقية

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:27 م
هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئات موانئ 17 دولة إفريقية جانب من الاجتماع


الإسماعيلية – جمال حراجى
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استقبلت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى يمثل هيئات الموانئ فى 17 دولة إفريقية، يرافقهم الدكتور السنوسى بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفيرة نجلاء نجيب مستشارة وزارة الخارجية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكان فى استقبالهم نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، المهندسة انتصار الأمير مدير إدارة الأنفاق والكبارى والمهندس ممدوح حسن مدير إدارة الشركات، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

شاهد الضيوف عرضًا تقديميًا عن تاريخ حفر قناة السويس ومراحل تطور القناة خلال العقود الماضية والتى تجسد الإرادات المصرية الصلبة فى حفر شريانٍ للخير لمصر والعالم أجمع، ، تخلل ذلك شرحاً لمشروع قناة السويس الجديدة وفوائدها المتعددة من تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة وزيادة أعداد السفن المحتملة ، فضلاً عن استيعاب أعداد وحمولات السفن المتوقع جذبها من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

 

واستمع الحضور لشرح تفصيلى عن الفرص الاستثمارية الجذابة التى يوفرها مشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والذى يتضمن تطوير عدد من الموانى وإنشاء صناعات متنوعة كالبتروكيماويات والأثاث وصناعة تجميع السيارات وبناء وإصلاح السفن والحاويات والزجاج وغيرها من المشروعات الحيوية التى تساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجلب عملة صعبة للاقتصاد المصري.

 

كما شاهد الوفد عرضًا تقديميًا آخر عن مشروع الاستزراع السمكي، والذى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلته الثانية مؤخرا، فى خطوة تستهدف بناء مشروعات سريعة العائد والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بالسوق المصرية من الأسماك، مع توجيه حصة من الإنتاج للتصدير لتوفير عملة صعبة.

 

وفى نهاية الزيارة قدم الدكتور السنوسى بلبع درع الأكاديمية العربية إلى المهندس ممدوح حسن، ثم دعا الأخير الوفد لجولة بحرية بقناة السويس الجديدة وتفقد مشروع الأنفاق الجديدة.

1--المهندسة-انتصار-الأمير-مدير-إدارة-الأنفاق-والكباري-تستقبل-الوفد
المهندسة انتصار الأمير مدير إدارة الأنفاق والكباري تستقبل الوفد

 

2---المهندس-ممدوح-حسن-مدير-إدارة-الشركات-يتسلم-درع-الأكاديمية-العربية-للعلوم-والتكنولوجيا
المهندس ممدوح حسن مدير إدارة الشركات يتسلم درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 


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