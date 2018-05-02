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"من أجل مصر" بالغربية تنظم احتفالية بعيد العمال وتحرير سيناء.. الخميس

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:00 ص
"من أجل مصر" بالغربية تنظم احتفالية بعيد العمال وتحرير سيناء.. الخميس اللواء احمد صقر محافظ الغربية


الغربية - مصطفى عادل
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تنظم جمعية من أجل مصر بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عمرو فهمى أمين عام الجمعية، الخميس، الحفل السنوى لعيد العمال وعيد تحرير سيناء على مسرح شركة غزل المحلة.

تحت رعاية وحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، والدكتور ناجح فياض المفوض العام لشركة غزل المحلة والقيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان.

وسيتم خلال الحفل تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر، وقيادات عمالية بالشركة.

 


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