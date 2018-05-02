"من أجل مصر" بالغربية تنظم احتفالية بعيد العمال وتحرير سيناء.. الخميس

"من أجل مصر" بالغربية تنظم احتفالية بعيد العمال وتحرير سيناء.. الخميسالأربعاء، 02 مايو 2018 05:00 ص
اللواء احمد صقر محافظ الغربية
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تنظم جمعية من أجل مصر بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عمرو فهمى أمين عام الجمعية، الخميس، الحفل السنوى لعيد العمال وعيد تحرير سيناء على مسرح شركة غزل المحلة.
تحت رعاية وحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، والدكتور ناجح فياض المفوض العام لشركة غزل المحلة والقيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان.
وسيتم خلال الحفل تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر، وقيادات عمالية بالشركة.
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