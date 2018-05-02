مدير تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانات النقل فى كل المراحل التعليمية







مطروح - حسن مشالى

قال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، إن امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى فى كل المراحل تسير بشكل طبيعى، ولا توجد أية شكاوى حول الامتحانات.

وأضاف "النيلى"، فى تصريحات صحفية، أن كل الامتحانات من الكتاب المدرسى، وفى مستوى الطالب المتوسط، وتقيس الوزن النسبى للورقة الامتحانية، مع مراعاة الفروق الفردية للطلاب، متابعا: "غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى، والأجواء داخل اللجان هادئة، ولم يتم رصد أية مخالفات، فى ظل التزام الجميع بقواعد الامتحانات".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه شدد على العاملين باللجان الامتحانية بضرورة منع استخدام التليفونات المحمولة خلال الامتحانات، باستثناء رئيس اللجنة فقط، من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر، كما وجه ملاحظى ومراقبى اللجان بضرورة الالتزام والانضباط والتحلى بالمسؤولية أثناء الامتحان.