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مدير إدارة تعليم بورفؤاد: انتظام الامتحانات داخل اللجان وتوفير الهدوء للطلاب

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:26 ص
مدير إدارة تعليم بورفؤاد: انتظام الامتحانات داخل اللجان وتوفير الهدوء للطلاب علاء الدين الدسوقى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية


بورسعيد- محمد فرج
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أكد علاء الدين الدسوقى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم استئناف امتحانات مدارس التعليم الفنى وامتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بناء على تعليمات الدكتور نبوى باهى وكيل الوزارة التى تقضى بتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مع توفير كافة أعمال الإضاءة والتهوية والمقاعد التى تناسب الطلاب، لافتا أن هناك تعليمات تلزم المراقبين والملاحظين بتوفير الهدوء للطلاب، ومنع استخدام الهاتف المحمول داخل للجان.

 

وقال الدسوقى إن كنترولات الامتحانات يقوم بالإشراف العام عليها مدير الإدارة بناء على تعليمات وكيل الوزارة، فضلا عن توفير متابعين وموجهين مقمين للإشراف التام على الامتحانات .

 

وأضاف أنه تم تكليف موجه مقيم لكل مرحلة بالتعليم الخاص على أن يتسلم عمله قبل بدء الامتحانات ولا يغادرها إلا بعد اعتماد النتائج فى إطار من الحيادية التامة فى أعمال التصحيح حتى يتسنى لكل طالب الحصول على حقه كاملا ليشعر بالمجهود المبذول للوصول إلى نتيجة أفضل.

 


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