مدير إدارة تعليم بورفؤاد: انتظام الامتحانات داخل اللجان وتوفير الهدوء للطلاب

وقال الدسوقى إن كنترولات الامتحانات يقوم بالإشراف العام عليها مدير الإدارة بناء على تعليمات وكيل الوزارة، فضلا عن توفير متابعين وموجهين مقمين للإشراف التام على الامتحانات .

وأضاف أنه تم تكليف موجه مقيم لكل مرحلة بالتعليم الخاص على أن يتسلم عمله قبل بدء الامتحانات ولا يغادرها إلا بعد اعتماد النتائج فى إطار من الحيادية التامة فى أعمال التصحيح حتى يتسنى لكل طالب الحصول على حقه كاملا ليشعر بالمجهود المبذول للوصول إلى نتيجة أفضل.