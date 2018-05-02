مدير أمن الدقهلية يسلم مساعده نوط الشرف لتميزه

مدير أمن الدقهلية يسلم مساعده نوط الشرف لتميزهالأربعاء، 02 مايو 2018 06:02 م
نوط الامتياز
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حصل اللواء عماد الدين يحيى عبد الرحمن، مدير إدارة المرافق السابق، ومساعد مدير أمن الدقهلية، على نوط الشرف لتميزه.
وقام اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، بتسليمه نوط الأمتياز من الدرجة الأولى، من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تكريما له لأدائه المتميز، بنادى الشرطة بالمنصورة.
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