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محو أمية 53 دارسا بمدينة بشائر الخير بالإسكندرية

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:58 م
محو أمية 53 دارسا بمدينة بشائر الخير بالإسكندرية محو أمية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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عقدت مدينة بشائر الخير 1 بالإسكندرية، امتحان مستوى أول لمحو أمية 53 دارس ودارسة فى إطار نشر الثقافة والوعى داخل مدينة بشاير الخير وذلك تمهيدا لنقل الدارسين للمستوى الثانى فى محو الأمية وتمهيدا للامتحان النهائى التابع للهيئة العامة لتعليم الكبار.
 
 
يتم تسليم الدارسين شهادات محو الأمية والتي تعادل شهادة المرحلة الابتدائية وذلك شهر أكتوبر القادم وذلك تحت إشراف العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة بحضور كل من سلوى جلال وفاطمة ممدوح وناردين وديع مسئولى جمعية أهلية.
 
 
 

 


 


 


 


 

 


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