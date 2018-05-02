محافظ جنوب سيناء يستعرض سبل التعاون مع سفير نيبال بالقاهرة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ صباح اليوم الأربعاء، السفير جيهبيدار برا اريال، سفير نيبال فى مصر، حيث رحب به المحافظ، واستعرض معه سبل تطوير العلاقات بين شرم الشيخ والنيبال، ووضع شرم الشيخ على الخريطة السياحية لمواطنى النيبال، وقال إنهم مرحبا بهم فى جنوب سيناء ليتمتعوا بالطقس الرائع والمناخ البديع المعتدل والمقاصد السياحية المتميزة ومناطق الغطس الفريدة، كما ناشد الطلاب النيباليين الذين يدرسون بالأزهر الشريف لزيارة شرم الشيخ والتمتع بمقاصدها السياحية المتعددة.

من جانبه، أعرب سفير نيبال عن تقديره عن سعادته الغامرة بلقاء المحافظ وحفاوته البالغة، وعرض مقترح توقيع برتوكول توأمة بين أحد مدن نيبال ومدينة شرم الشيخ للتبادل السياحى والثقافى، مضيفًا أن زيارة اليوم تأتى فى إطار دعم التواصل والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وحضر اللقاء اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لجنوب سيناء، وفى ختام اللقاء أهدى المحافظ السفير درع المحافظة وبعض الهدايا التذكارية.