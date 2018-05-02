محافظ بورسعيد: صندوق التنمية يدعم المشروعات الإنتاجية والأسر المعيلة







بورسعيد- محمد فرج

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء إن صندوق التنمية التابع لوزارة التنمية المحلية سوف يقوم بدعم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لرفع المستوى الإقتصادى للمواطن من خلال خلق فرص عمل ذاتية.

وأكد المحافظ خلال إجتماعه مع الأجهزة المعنية على أهمية الإستفادة من إمكانات الصندوق فى دعم المشروعات الإنتاجية والأسر المعيلة من خلال تشكيل لجنة للإشراف على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة مدير شباب الخريجين وعضوية ممثلين من برنامج مشروعك والتنمية الحضرية والمنطقة الصناعية والتعاون الإنتاجى والرائدات الريفيات وتحديث الصناعة فضلا لعدد من الشباب من مختلف الأحياء ومنطقة سهل الطينة وبحر البقر.

واضاف الغضبان إنه سيتم دعم المشروعات التى تعمل فى مجالات الإنتاج وتتضمن الصيد والثروة السمكية ومشروعات تربية الماشية وتجهيز المحلات وكذلك مشروع الـ825 فدان مشددا على أهمية توحيد الجهة التى تدعم المشروعات الصغيرة بهدف تأدية أفضل خدمة للمواطن خاصة وأن المستهدف الأكبر فى تلك المشروعات هم الشباب.