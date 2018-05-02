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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:30 م
خالد صلاح
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محافظ المنيا يتابع مع وفد مجلس الوزراء نسب تنفيذ المشروعات القومية

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:56 م
محافظ المنيا يتابع مع وفد مجلس الوزراء نسب تنفيذ المشروعات القومية جانب من اللقاء


فريق المحافظات
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استقبل عصام البديوى، محافظ المنيا، اللواء هشام على السوداني، والمهندس أيمن نافع أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء ، لمناقشة موقف المشروعات المتعثرة بكافة القطاعات وكذلك مناقشة المشروعات التي تم نهوها والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ بها.

بحث المحافظ كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والمشروعات المتوقفة والمتعثرة والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجهها، وسبل دفع العمل بها لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها ولتكون واقعا ملموسا للمواطنين في حياتهم اليومية.

من جانبه قال ، اللواء هشام على السوداني ، إنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية خلال يومي 2 و3 مايو الجاري لعدد من المشاريع بمختلف القطاعات من خلال أعضاء اللجنة للوقوف على الموقف التنفيذي لها على ارض الواقع ومناقشة المسئولين بها حول نسب الانجاز وما تحقق فيها واهم المعوقات والتحديات التي تؤخر تنفيذ تلك المشاريع لدفع العمل بها.

وسيتابع الوفد موقف عدد من المشاريع المختلفة بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والإسكان والتعليم والطرق والري والموارد المائية .

 


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