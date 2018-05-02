محافظ القليوبية يجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 16حاج







القليوبية نيفين طه

أجرى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ، اليوم قرعة الحج للجمعيات الخيرية لعام 2018 بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وممثلي الأزهر والأوقاف والمواطنين المتقدمين لإختيار عدد 16 حاج من بين عدد 29 تقدموا هذا العام.

حيث تقدم عدد 16 مواطن للمستوي الأول وتم إختيار عدد 7 حجاج وقد فاز كل من ثناء أحمد فواد مصطفي و يحي عبد الحميد هندي وزوجته مني زايد وهناء محمد محمد مصطفي وماجدة حسين أمين عوض وسونة حسن محمد وهناء محمد محمد مصطفى وعنايات بركات جاد حسن.

كما تقدم عدد 13 مواطن للمستوي الرابع وتم إختيارعدد 9 حجاج منهم ، حيث فاز كل من حسن حسين بسيسة وولاء عبد المجيد محمد ورمضان سليمان علي وزينب محمد سعيد وأمل كمال عبد الواحد ومصطفي أحمد شاور ووفاء السيد محمد وسميحة إبراهيم محمد وفوزي عباس السيد.

وسادت حالة من البهجة بين المتقدمين وتعالت الزغاريد فور إعلان الأسماء وإجراء القرعة وتبادل المتواجدون التهانى، ووجه محافظ القليوبية التحية للفائزين متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفور والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة العام القادم.