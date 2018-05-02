محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل 20 حالة خلال لقاء مفتوح مع المواطنين

التقى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، بالمواطنين واستمع لمشكلات واحتياجات ومطالب 20 حاله انسانية لمواطنين من أبناء مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين الذى تنظمه الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة.

وقرر المحافظ، توفير العلاج اللازم لأحد الاطفال 10 سنوات من مركز أجا على نفقه الدولة لمعاناته من ضمور بالمخ، وسلم والدة الطفل إعانة ماليه فوريه، موجهاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، لدراسة تقديم مساعدات ماليه شهريه لها وسداد المديونيات المتراكمة على والدته لظروف مرضه.

وقرر محافظ الدقهلية، سرعه صرف حقنه لنجل إحدى السيدات من مركز السنبلاوين على نفقة المحافظة ، حيث يتلقى العلاج بمستشفى التأمين الصحي بسندوب، موجهاً مدير التامين الصحي، بأن ينال الطفل علاجه بانتظام بالمستشفى وتوفير كافه أوجه الرعاية اللازمة له مع المتابعة الشخصية من جانب مدير التامين الصحي لحالته وقيام التضامن الاجتماعي بتوفير مساعده شهريه له.

وأمر الشعراوي، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات بالتنسيق مع مديريه القوى العاملة وصرف علاج علي نفقه الدولة لآخرين بتعاون مديريه الصحة، واقامه مشروعات تنميه موارد من وادراج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامه، مشدداً على قطاع التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات ماليه واعانات ومعاشات ضمان اجتماعي لبعض الحالات.

وأكد المحافظ، لأعضاء الجهاز التنفيذي، على ضرورة الاستعداد التام لاستقبال شهر رمضان المعظم والتعاون من اجل انشاء معارض ومستلزمات السلع الرمضانية بالمراكز تخفيفا على المواطنين، وموجهاً بالمتابعة الجيدة لعمليات توريد القمح بالشون والصوامع المعدة لذلك بنطاق المحافظة، مؤكداً على سرعة التعامل الفوري مع أية معوقات في هذا الشأن وازالتها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافه الاجهزة المختصة، مشيراً لأهمية منع تكدس سيارات القمح امام الشون والصوامع بتعاون قطاع المرور، مع تفعيل قرار المحافظة بحظر نقل الاقماح خارج المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على سرعة التعامل الفوري والسريع والحاسم مع كافه اشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ، فضلا عن الوقوف بالمرصاد لكافه اشكال التعديات على، مطالباً رؤساء الوحدات المحلية بعمل تقارير دوريه بعمليات ازاله التعديات بكافه انواعها ونتائجها في نطاقهم.

وقال الشعراوي، أن الدولة قوية وقادرة على التصدي لكافة اشكال الخروج على القانون ونعمل جميعا في خندق واحد من اجل مصرنا جميعا وكلنا مسئولون عن امنها وامانها بالعمل الجاد .