محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلين أوروبيين لمشروع دعم وإصلاح التنمية المحلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وفدا من ممثلى وأعضاء الاتحاد الأوروبى لمشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبى، برئاسة الهولندى خريت بان تشخيب، وأميرة الصيرفى كبير خبراء المشروع، الذى ينفذه اتحاد البلديات الهولندية بالتعاون مع الكلية الوطنية للإدارة بفرنسا، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتطوير وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتى تنعكس فى صورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين المصريين، وتعميق المشاركة الشعبية على المستوى المحلى.

وتأتى هذه الزيارة لمحافظة الإسماعيلية بهدف تقييم ما تم تنفيذه من أعمال مشروع التدريب للقيادات العليا وقيادات الصف الثانى، والتى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وحدة بناء القدرات بوحدة تطويرا لإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ الإسماعيلية مع أعضاء الوفد الزائر من ممثلى المشروع أهم وأبرز الأهداف الخاصة بالمشروع، والذى يهدف إلى دعم وتقوية وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتحسين ورفع مستوى الأداء، لتقديم الخدمات الجماهيرية وتطوير مهارات وقدرات الإدارة المحلية، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبى للمشروع والوصول إلى تحقيق مهارات التفاوض والتواصل وفنون الإدارة والتطوير والتخطيط والمتابعة وتحسين مستوى الأداء للخدمات الجماهيرية، التى تقدم من خلال المراكز التكنولوجية، ويستمر تنفيذ مشروع التدريب بالإسماعيلية على مدى عامين متواصلين وينتهى فى منتصف العام الجارى 2018، ويتضمن تفعيل دور مراكز التدريب لتكون لها دور على المستوى الإقليمى بالمنطقة، ويجرى تنفيذ هذا المشروع فى مصر حالياً فى ثلاث محافظات تشمل المنيا ممثلة عن إقليم الصعيد، والمنوفية عن إقليم الدلتا، والإسماعيلية عن إقليم القناة وسيناء، و يعمل المشروع على ثلاث محاور رئيسية وتشمل تدريب القيادات العليا وتدريب القادة و المديرين الشباب على تحمل المسئولية و موظفي المراكز التكنولوجية ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون و التنسيق التام فيما بين وزارات التعاون الدولى و التخطيط و المتابعة، والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر .

وحضر اللقاء كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مهندس وجيه عباس رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة، وتم تنفيذ المشروع بمحافظة الإسماعيلية لتدريب 15 متدرباً يمثلون جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، والذين تم اختيارهم وفقاً لمعايير علمية محددة والحاصلين على دراسات عليا ولغات ومن الشخصيات القيادية التى تتميز بالقدرة على التنظيم والتخطيط والتنفيذ والعمل المساعد.

وأشاد ممثلى الاتحاد الأوروبى بتميز شباب الإسماعيلية، الذين شاركوا بالدورة وتفاعلهم فى الأداء، وخاصة أنه تم اختيار خمسة منهم كمدربين مساعدين فى استكمال أعمال التدريب للصفوف الثانية من قيادات الإدارة المحلية بالإسماعيلية وتوابعها من المراكز والمدن والأحياء.