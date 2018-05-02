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محافظ الأقصر يبحث مع نائب وزير الزراعة تطوير القطاع الزراعى بالمحافظة

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:05 م
محافظ الأقصر يبحث مع نائب وزير الزراعة تطوير القطاع الزراعى بالمحافظة محافظ الأقصر مع نائب وزير الزراعة


الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محافظ الأقصر محمد بدر، لقاء مع نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية الدكتور صفوت الحداد، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لمعرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة، والذى يقام فى مدينة الأقصر خلال الفترة من 1 حتى 3 مايو 2018.

وبحث محافظ الأقصر، مع نائب وزير الزراعة، خلال اللقاء عدد من القضايا التى تهم القطاع الزراعى فى المحافظة، وسبل تفعيل آليات العمل لتنمية وتطوير العمل بالقطاع داخل المحافظة، كما بحثا تفعيل عدد من الأمور المتعلقة بدعم وزارة الزراعة لمحافظة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، على أهمية معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة، الذى يجتمع خلاله كبار مصنعى ومستوردى وموزعى وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعى من مختلف محافظات مصر، موضحًا أنه يعد فرصة للمستثمرين فى المجال الزراعى للتعرف على فرص الاستثمار بالأقصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تمنح أراضى فى المنطقة الصناعية بالمجان، لافتًا إلى أن الزراعة تعد أحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها البنيان الاقتصادى المصرى.

ومن جهته، قال نائب وزير الزراعة الدكتور صفوت الحداد، إن معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة يعد حدثا كبيرا يساهم بشكل إيجابى للغاية فى تطوير القطاع الزراعى لمحافظات الصعيد.


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