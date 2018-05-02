محافظ أسوان يدعم "مرشدة" ابتكرت منصة إلكترونية لدعم السياحة المصرية







أسوان – عبد الله صلاح

فى استجابة لـ"اليوم السابع"، التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بالمرشدة السياحية ابتسام محمود صاحبة فكرة ومؤسسة مشروع "المنصة الإلكترونية" لدعم السياحة المصرية، عقب نشر "اليوم السابع" لقصتها.

وخلال لقاء المحافظ بالمرشدة السياحية ابتسام، أجرى محافظ أسوان اتصال تليفونى بنعمة توفيق نائب رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وقال لها: "عندى شابة أسوانية تصلح وزير للسياحة بعد 7 سنوات"، فى إشارة لقصة نجاح ابتسام محمود والتى حولت دراستها العلمية وخبراتها إلى واقع عملى من خلال تنفيذ مشروع "التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت".

وسلم اللواء مجدى حجازى، ابتسام مكافأة مالية تقديراً من المحافظة لها على تسخير دراستها وخبرتها فى المجال السياحى لخدمة بلدها من خلال العمل على زيادة معدلات الحركة السياحية، وخاصة أنها شاركت مؤخراً فى منافسات التصفيات النهائية لمسابقة "جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2018"، والتى انعقدت فعالياتها مؤخراً بمحافظة أسوان والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية ريادة الأعمال وإنجاح مشاريع الشباب ورواد الأعمال.

وأشاد حجازى، بهذه النماذج المشرفة من شباب مصر أبناء أسوان والذين يعتبروا مثالاً يحتذى به فى الفكر والابتكار والتميز، مؤكداً حرصه على تكريم ودعم كافة المبدعين وأصحاب المواهب والقدرات الإبداعية لمختلف شباب وأبناء المحافظة وهو الذى يتواكب مع حرص الدولة على رعاية شبابها المبدعين والمتخصصين فى مختلف المجالات نظراً لأهمية دور الشباب فى بناء المجتمع ومستقبل مصر وضرورة مشاركتهم فى قطاعات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً.

ومن جانبها، قدمت ابتسام محمود شكرها الجزيل لمحافظ أسوان لحرصه على استقبالها ومقابلتها وهو الذى يعتبر بمثابة حافز قوى ودافع معنوى كبير لها لبذل المزيد من الجهد لصقل مهارتها وتنمية خبراتها لتحقيق وتنفيذ الكثير من المشروعات المتخصصة، لافتة إلى أن مشروع المنصة الإلكترونية يقوم على دعوة السائحين لزيارة أسوان بأنماط جديدة من السياحة مثل سياحة التخييم وسياحة المعاقين وسياحة مراقبة الطيور وسياحة معايشة ثقافة الشعوب، فضلاً عن سياحة الصيد والسفارى لفتح الباب أمام السائح للاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة وأيضاً الطقس المشمس، بالإضافة إلى استثمار حسن الضيافة والاستقبال التى يتفرد بها أهالى المحافظة.

وأوضحت ابتسام بأن مشروع التسويق السياحى يشمل أيضاً عرض لزيارة مزارات ومواقع سياحية غير مدرجة على البرنامج السياحى التقليدى للمحافظة، علاوة على حجز تذكرة الطيران والإقامة والإعاشة بفنادق وموتيلات سياحية متعددة الدرجات والأنواع والأماكن، فضلاً عن الخدمات التى يحتاجها السائح من مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد.

http://search.youm7.com/story/2018/4/30/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9/3771885