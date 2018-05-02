محافظ أسوان: رئيس الوزراء يتابع جهود إطفاء حريق مصنع سكر كوم أمبو







أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وذلك للاطمئنان أولاً بأول ومتابعة تداعيات حريق مخزن الخشب الملحق بمصنع سكر كوم أمبو، وتوفير الدعم اللازم للسيطرة على الحريق بالشكل المطلوب.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، أنه حرص على سرعة الانتقال للموقع للمتابعة الميدانية ودعم مختلف الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق واحتواء تداعياته، وذلك بمرافقة مدير الأمن وكل مسئولى وقيادات الجهات الأمنية والرقابية والبرلمانية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بقائد المنطقة الجنوبية لسرعة توفير عدد مناسب من طائرات الاطفاء للقيام بالتناوب على نقل كميات المياه الكافية من النيل لاحتواء الحريق، كما أجرى حجازى اتصالاً بمسئولى المحافظات المجاورة لتوفير عدد من سيارات الإطفاء لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الحادث.

وأوضح اللواء حجازى، أنه كلف مدير عام الصحة برفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات على مستوى المحافظة وتوفير العدد الكافى من سيارات الإسعاف لضمان التعامل المباشر مع الحالات المصابة سواء فى الموقع أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج المناسب، مشددًا على جميع المسئولين بضرورة الاستغلال الأمثل لكل الوسائل والمعدات المتاحة والاستفادة القصوى لجميع إمكانياتها لسرعة إخماد الحريق والسيطرة عليه من الداخل والخارج فى وقت قياسى مع ضمان منع انتشاره ووصوله للأماكن المحيطة سواء أكانت زراعات أو مخازن للمواد الكيماوية بالمصنع خاصة فى ظل ظروف الطقس السيئة وهبوب الرياح والعواصف الترابية التى تمر بها أسوان حاليًا.

وتابع المحافظ أنه شدد على المسئولين بسرعة توفير وسائل الإضاءة اللازمة لاستمرار عمليات الإخماد بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى ضرورة قيام رجال الحماية المدنية بالمصنع برش الأرض المحيطة بمكان الحريق للمساهمة فى تبريد الأرض ومنع وصول ألسنة الحريق إليها، وعقب اطمئنانه على الانتهاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والذى استمر على مدار ٨ ساعات، كما وجه محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد بالاستمرار فى موقع الحريق لمتابعة أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال الحريق مرة أخرى.

وأشاد مجدى حجازى، بالعمل البطولى لمنظومة التعاون والتنسيق بين كل الجهات التى شاركت فى مواجهة الحادث من خلال توفير طائرتي إطفاء تابعة للقوات المسلحة و16 سيارة إطفاء كبيرة ، بجانب 15 سيارة إسعاف منها سيارتا إطفاء وسيارة واحدة للإسعاف تابعين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من اللوادر وعربات النقل المحملة بمواتير لنقل المياه من مختلف المصادر القريبة لموقع الحادث.

كما قدم مجدى حجازى شكر خاص للعاملين بالمصنع ولكل أهالى كوم أمبو تقديرًا لدورهم الفدائى والفعال لمسانده الجهود المبذولة لاحتواء الحريق ما يعكس مدى وطنيتهم ووعيهم وحرصهم على حماية ثروات وممتلكات الوطن ومنشأته و منها مصانع كوم أمبو والتى تعد من أهم القلاع والحصون الصناعية بأسوان، لافتًا بأن الحريق لم يسفر عن أى خسائر بشرية بالأرواح سوى إصابة 12 فردًا من العاملين بالمصنع بحالات اختناق وحروق بسيطة وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لعدد 7 أفراد فى مكان الحادث، كما تم نقل ٥ حالات أخرى لمستشفى كوم أمبو وقد تم خروجهم جميعا بعد تلقى العلاج المناسب.