متطوعون بالسويس يزرعون16ألف شجرة بمدارس الحالات الخاصة والمدن الجديدة







السويس- سيد نون

نجح متطوعون بمحافظة السويس، من زراعة 16 ألف شجرة مثمرة داخل خمس مدارس الحالات الخاصة والصم والبكم وقرى ومدن جديدة بالمحافظة، من أجل نشر الأشجار فى كل مكان والمساهمة فى تجميل المحافظة ونشر روح التعاون بين الجميع بالمحافظة.

وأنهى المتطوعون زراعة الأشجار داخل مدن جديدة بالمحافظة تم بنائها حديثا، حتى تبدأ المدن الحياة بالأشجار والاهتمام بالزراعة ونشر البهجة داخل المدن، وتمت جهود وزراعة الأشجار بالجهود الذاتية.

وقال حمدى صديق، منسق المبادرة، أن حملة التشجير بالمحافظة التى تتم حاليا لا تحصل على تمويل من مؤسسات أو شركات، معتمدة فقط على الجهود الذاتية للمواطنين من أبناء محافظة السويس، مؤكدا أن فكرة الحملة هى زراعة أشجار مثمرة فى الحدائق والشوارع وامام المنازل والمحلات التجارية وتكون فى النهاية ثمارها متاحة للجميع.

وأشار حمدى صديق، أنه تم زراعة 16 الف شجرة الى الآن داخل المدارس بالمحافظة من بينها مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا تم زراعة الأشجار داخل المدن الجديدة وحديقة الخالدين ومستشفيى الحميات وحديقة الحنان وحديقة السلام والصالة المغطاة ومنطقة الشباب والرياضة وغيرها من أماكن اخرى تم زراعة الأشجار.

وأضاف حمدي، أن القرى الجديدة قمنا أيضا بزيارتها زراعة الأشجار بها من بينها قرية يوسف السباعي، كما تم زراعة الأشجار أيضا بمنطقة عرب المعمل السكنية ومدن جديدة بالمحافظة، مؤكدا أن، عمل الخير هو المهم والتواصل بين الجميع ونشر لون الأشجار الأخضر هو هدفنا.

وقال محافظ السويس اللواء أحمد حامد، إن تجربة المشاركة فى زراعه الأشجار فى كل مكان بالمحافظة تجربه مفيدة ونحن نشجع من يقومون بها لأنها مهمة جدا فى المشاركة المجتمعية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه من قبل حضر قيام المتطوعين بزراعة أشجار على أرواح الشهداء فى المدن الجديدة بالمحافظة وهو مجهود محترم ومشرف من المتطوعين جميعا من شاركوا فى هذا العمل الذى يهدف الى نشر الأشجار المثمرة فى كل مكان بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه توجد مشاركات جيدة بالمحافظة للمجتمع المدنى ونقوم بتشجيعها لأنه من المهم مشاركة الجميع فى تعمير وتجميل المحافظة، وخاصة ضرورة نشر تواجد المساحات الخضراء والأشجار فى جميع الأحياء والقرى فى المحافظة.