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الأربعاء، 02 مايو 2018 01:26 م
خالد صلاح
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قوات المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية فى تعز وتعتقل قيادى حوثى

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:22 م
قوات المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية فى تعز وتعتقل قيادى حوثى الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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أحكمت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح، سيطرتها على مواقع وصفت بـ"الاستراتيجية" فى مثلث البرج غربى تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، الأربعاء، أن مقاتلات التحالف العربى نفذت غارات متتالية دعما لقوات المقاومة الوطنية فى محيط مفرق البرج والمناطق المجاورة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم، وأعلنت المقاومة الوطنية، أسر القيادى الحوثى أبو عزام، المشرف الميدانى للمليشيات فى مديرية الوازعية جنوب غرب تعز، من جانبها، أفادت مصادر ميدانية يمنية، باستمرار مقاتلات التحالف العربى فى شن غاراتها المكثفة على مواقع المليشيات على محافظتى صعدة وحجة.

وقالت المصادر، إن مواقع المتمردين فى مديرية باقم فى محافظة صعدة تعرضت لأكثر من 15 غارة جوية، وأضافت أن القصف الجوى تزامن مع قصف مدفعى آخر، فيما استمرت المعارك فى محور علب شمالى صعدة حيث تمكنت قوات الشرعية من استعادة مواقع جديدة فى المنطقة وسط تراجع المليشيات الحوثية.


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