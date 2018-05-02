فدان القمح بكفرالشيخ ينتج 40 إردبا.. ونقيب الفلاحين: الحبة تعادل حبتين.. صور







كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت سبل التوصل لزراعات تقلل من استخدام المياه ، وتزيد من انتاجية الفدان ، وبقرية أبو عيسى التابعة جمعية الزراعية بالبلاصى بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ ، تم إجراء التجربة من نقيب الفلاحين بالمحافظة ، ووكيل النقابة العامة ، على نوعية جديدة من الأقماح لزراعتها تتميز بكبر حجم حباية القمح والنبات طويل العود ، وينتج الفدان 40 إردب قمح فى حين الأراضى الزراعية المجاورة للقمح مصر "1" ينتج 10 أرادب قمح فقط، وأطلق نقيب الفلاحين على النوع الذى جربه بكفر الشيخ "قمح الفراعنة" .

وقال على نصار ، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ ، ووكيل النقابة العامة ، إنه يعيب على مراكز البحوث الزراعية بكفر الشيخ ، عدم تواجد المسئولين على أرض الواقع لمتابعة الزراعات ، ويكتفون فقط بإجراء التجارب والأبحاث فى الأراضى التابعة لهم، دون الالتحام بالمزارعين للتعرف على مشكلاتهم ، ومعاناتهم.

وأضاف نصار ، لـ" اليوم السابع "، أن نوعية تقاوى القمح الذى جربها فى أرضه بقرية أبو عيسى جلبها من أحد أصدقائه بمحافظة أسيوط ، قائلا: "يُقال إن تلك الحبوب عثر عليها أحد الأشخاص فى أحد الأماكن تحت الأرض ، وقيل أنها تعطى انتاجيه أكبر من القمح الذى يزرعه الفلاحون فى محافظات الوجه البحرى وخاصة كفر الشيخ" مصر 1" ، وكذلك محافظات الوجه القبلى" ، مشيراً إلى أنه فى بادئ الأمر اعتبر هذا الكلام مجرد مزاح ولا يوجد فرق بينه وبين تقاوى القمح الحالى أو نوعية الحبة ، ولكنه فوجئ بأن أعواد القمح طويلة ، بالإضافة إلى أن حبة القمح الواحدة تعادل حجم حبتين أو 3 من حبوب القمح التى تتم زراعتها فى قرى محافظة كفر الشيخ .

وقال نصار ، إنه يدعو مركز البحوث ، لمتابعة زراعة القمح قبل حصدها للاستفادة منها وتعميمها ، مؤكداً أنه رغم ارتفاع إنتاجية الفدان فإنه رواها مرة واحدة فقط ، وكان يجب أن يرويها مرتين أو ثلاثة ، مشيراً إلى أنه رغم سوء حالة مياه الرى ومصدرها مياه الصرف فإنها لم تؤثر على إنتاجية هذا النوع من القمح على عكس القمح المزروع بجوار تلك الأراضى التى انخفض انتاج الفدان من 20 إردبا لـ 10 أرادب فقط.

وأضاف نصار هناك فرق كبير بين زراعة نوعى القمح فنجد الأرض التى يتم زراعة نوعية القمح الحالى متأثرة بمياه الصرف الصحى ، فجد أن هناك مسافات بين عود القمح المنزرع والآخر بعكس النوعية التى جربها والتى سماها بتقاوى الفراعنة ، فلا توجد مسافة بين العود والآخر إلا قليل بعكس النوعية التى يتم زراعتها، مؤكداً إن هذا النوع من القمح حتى وإن زرعه بعض المزارعين بأسيوط لم يتم تجربته فى محافظات الوجه البحرى وعندما جربه وجد أن هناك فرقا كبيرا بين النوعية سواء فى نوعية وحجم الحبة أو بطول العود أو فى عدد مرات ريه ، مما يوفر الكثير على الفلاح والدولة ، فالإنتاج يزيد بنسبة 40% بالإضافة طول العود الذى يصل لضعفى عود القمح العادى سيوفر كميات كبيرة من التبن لإطعام المواشى ، بالإضافة لترشيد المياه لعدم احتياجه لكميات كثيرة من مياه الرى ، ولا يتأثر بمياه الصرف كما تأثرت الزراعات فقلت إنتاجها .



نقيب الفلاحين يدعو لبزراعة نوعية قمح تعطي انتاجية 40 اردب



اليوم السابع داخل الزراعات وفرق بين نوعية القمح المزروعة بكفر الشيخ



نقيب الفلاحين يوضح الفرق بين نوعي القمح



فراغات في الأرضى المزرعة بالقمح مصر 1