video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات

الأربعاء، 02 مايو 2018 08:22 م
فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات فائز السراج يلتقى عددا من القادة العسكريين الليبيين


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

عقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا إثر الهجوم الإرهابى على مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إذ ضم وزير الداخلية بحكومة الوفاق ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسى ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائية.

وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابى، وقدم المسؤولون الأمنيون، كل حسب اختصاصه، تقارير عن الترتيبات التى اتُّخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس

فيديو جديد لتفجير مقر مفوضية الانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس

مصر تدين بأشد العبارات حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس

طرابلس

انفجار طرابلس

انفجار ليبيا

مقر مفوضية الانتخابات الليبية

حصيله قتلى طرابلس

تفجير مفوضيه الانتخابات

حصيله قتلى تفجير طرابلس




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة