فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات

فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخاباتالأربعاء، 02 مايو 2018 08:22 م
فائز السراج يلتقى عددا من القادة العسكريين الليبيين
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عقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا إثر الهجوم الإرهابى على مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إذ ضم وزير الداخلية بحكومة الوفاق ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسى ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائية.
وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابى، وقدم المسؤولون الأمنيون، كل حسب اختصاصه، تقارير عن الترتيبات التى اتُّخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.
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