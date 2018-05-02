غلق 2 منشأة غذائية لتصنيع العصائر بمركز المنصورة وتحرير 3محاضر لعدم وجود تراخيص

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق 2 منشأة غذائية لتصنيع العصائر بقرية منية محلة دمنه مركز المنصورة، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية لهذه المنشآت، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية.

جاءت قرارات المحافظ، بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملة التي قام بها فريق من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بالمرور على عدد من المنشآت ومصانع المشروبات والعصائر و تبين وجود خطر داهم فيها ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحيه للعاملين وعدم وجود ترخيص وعدم النظافة بهذه المنشآت مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم سحب عينات من المصنوعات والمواد الخام وارسالها إلى المعامل للتحليل.

ووجه الشعراوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، للتنسيق مع هيئه التنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتنفيذ الغلق للمنشآت .

وأكد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة مثمنا ما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين ومشدداً علي تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.