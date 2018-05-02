ضبط 3 أطنان ملح مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالقليوبية







القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بمدينة بنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام "ع. ط" 45 سنة، مقيم دائرة مركز بنها، مسئول بمصنع لتعبئة ملح الطعام غير صالح للاستخدام الآدمى، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام ملح مجهول المصدر وبدون فواتير وخالى من أى مستندات تفيد مشروعية حيازته ومصدره، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وأعادت تعبئته داخل أكياس على أنه توكيل لتلك العلامة وطرحه للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وتمت مداهمة المصنع المتحرى عنه، حيث وجد بالمصنع 100 باكتة ملح معبأة بكل باكتة 20 كيس، وزن الكيس 350 جراما منتج نهائى، و2 ماكينة تعبئة، و3 أطنان ملح تحت التعبئة، و3 رول أكياس وزن الرول 20 كجم.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجار سحب عينات لعرضها على معامل وزارة الصحة، لتأكيد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 67 أحوال مركز بنها لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.