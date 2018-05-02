ضبط 2070 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و2070 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 569 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 120 قضية تموين متنوعة، وقضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وفحص 19 مسجل خطر، تم تحديث ملفاتهم، و4 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و117 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 555 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.