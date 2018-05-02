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الأربعاء، 02 مايو 2018 01:06 م
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صور..‏‏‏‏‏‏رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيل

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:23 م
صور..‏‏‏‏‏‏رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيل رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيل


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس عملية تدبيش مجرى السيل وتجميل بحيرة الشاطئ العام وعملية ردم ودك وتدبيش مصب السيل المنتهى على الشاطئ العام للمدينة.

وكان خالد فودة محافظ جنوب سيناء كلف أحمد عبد العظيم رئيس المدينة بضرورة تدبيش وتجميل مصب السيل والارتقاء بالشكل الجمالى لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة بضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات، الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والعمل على تذليل وحل أي معوقات محتملة.

رئيس مدينة ابودريس يتفقد الشاطئ
رئيس مدينة ابودريس يتفقد الشاطئ
اثناء تفقد اعمال الشاطئ
اثناء تفقد اعمال الشاطئ
المعدادت الثقيلة تعمل
المعدادت الثقيلة تعمل
اثناء تدشين الشاطئ
اثناء تدشين الشاطئ

 


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