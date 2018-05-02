صور..‏‏‏‏‏‏رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيل

صور..رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيلالأربعاء، 02 مايو 2018 12:23 م
رئيس أبورديس يتفقد عملية تدبيش وتجميل مصب السيل
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس عملية تدبيش مجرى السيل وتجميل بحيرة الشاطئ العام وعملية ردم ودك وتدبيش مصب السيل المنتهى على الشاطئ العام للمدينة.
وكان خالد فودة محافظ جنوب سيناء كلف أحمد عبد العظيم رئيس المدينة بضرورة تدبيش وتجميل مصب السيل والارتقاء بالشكل الجمالى لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة بضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات، الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والعمل على تذليل وحل أي معوقات محتملة.
رئيس مدينة ابودريس يتفقد الشاطئ
اثناء تفقد اعمال الشاطئ
المعدادت الثقيلة تعمل
اثناء تدشين الشاطئ
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