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صور.. نقيب أطباء بنى سويف ينجح فى استئصال رحم سيدة عن طريق البطن

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:17 م
صور.. نقيب أطباء بنى سويف ينجح فى استئصال رحم سيدة عن طريق البطن دكتور احمد الشرقاوى نقيب اطباء بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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نجح فريق طبى يقوده نقيب أطباء بنى سويف الدكتور أحمد الشرقاوى استشارى أول أمراض النساء والتوليد، فى إجراء عملية استئصال الرحم به ورم عن طريق البطن لسيدة عمرها 45 عاما.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوى نقيب أطباء بنى سويف لـ"اليوم السابع" إن السيدة تقيم قرية باروط بمركز بنى سويف وكانت تعانى احتباسا بوليا، وصعوبة فى التبرز وتبين من الفحوصات الطبية "تحاليل وأشعة" التى أجرتها أن سبب ما يحدث لها وجود ورم بالرحم يضغط على المثانة والقولون، ونصحها الكثيرون من الأطباء بالسفر إلى القاهرة لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العينى فضلا عن تخوف أطباء المستشفى الجامعى من إجرائها، ولكن السيدة لجأت إلى المركز الطبى "الأمومة والطفولة للنساء والتوليد" بالقرية.

وأضاف الشرقاوى قائلا: فحصت حالة السيدة، وشاركنى فريق يضم أحد النواب من الأطباء والدكتور أحمد حسين استشارى أول التخدير، فى إجراء الجراحة التى استغرقت ثلاث ساعات، لاستئصال الرحم عن طريق البطن وبه ورم يصل وزنه إلى 7 كيلو.

استئصال-الرحم
استئصال الرحم

 

الرحم-والورم-بعد-الاستئصال
الرحم والورم بعد الاستئصال
 
دكتور احمد الشرقاوى نقيب اطباء بنى سويف
دكتور احمد الشرقاوى نقيب اطباء بنى سويف

 


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