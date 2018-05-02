صور.. مصطفى الفقى: النوبة بوابة تحرس الجنوب وأبناؤها قدموا تضحيات لمصر







الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن النوبة هى حرس الجنوب، ليس تراثا فقط بل بالأخلاقيات والصفات التى نفتقدها فى عالم اليوم.

وأكد خلال الاحتفالية التى نظمتها المكتبة بعنوان "احتفالية التراث النوبي" ، وذلك فى إطار سلسلة فعاليات التعددية الوطنية للشعب المصرى أن ابناء النوبة قدموا تضحيات كبرى للوطن بدءا من التهجير لبناء السد العالى و الدولة تحاول تعويضهم عن ذلك الآن.

وأضاف أن التاريخ يؤكد عظمة الحضارة الفرعونية التى يعود منها الكثير إلى الحضارة النوبية، معلنا أن يكون 2 مايو لتكريم ابناء النوبة من كل عام فى المكتبة.

وأشار الفقى إلى أنه أسس نادى أولاد النوبة فى لندن مع ابناء النوبة فى أوروبا و كان عضويتة من أبناء النوبة و السودان، معلنا إعادة استئناف المكتبة لتوثيق التراث النوبى.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، و عبد الله عثمان رئيس مجلس إدارة النادى النوبى العام، والنقيب أحمد إدريس الحاصل على نجمة سيناء العسكرية والأنبا بافلى أسقف رئيس كنائس قطاع المنتزة.

وقال مسعود المصرى رئيس قطاع الثقافة ، نيابة عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، إن أهمية الحدث فى إبراز الإرث النوبى وإتاحة المعرفة للجميع من عادات و تقاليد و موسيقى و مفردات الحياة داخل المنزل النوبى الذى أصبح تراثا مستقلا وهو فرع من شجرة التراث المصرى الأصيل، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا التراث و توثيقة.

وقال عبدالله عثمان رئيس نادى النوبة العام بالإسكندرية، النوبة قدمت أبناء كثيرين، فى عدد من المجالات السياسية و العلمية و الرياضية، الذين عملوا على خدمة الوطن باحتلال المناصب الهامة بالدولة و طالب مكتبة الإسكندرية بالعمل على مشروع لتوثيق التراث النوبى و اللغة النوبية و العادات و التقاليد.

فيما أكد الأنبا بافلى أسقف قطاع كنائس المنتزه على أهمية الاحتفالية لأبناء النوبة الذين هم من أبناء الوطن، مؤكدا على الدور الاجتماعى للكنيسة الممتد إلى ابناء النوبة ومؤكدا أيضا على أهميتها اجتماعيا وسياسيا.



الدكتور مصطفى الفقى



الدكتور مصطفى الفقى



الدكتور مصطفى الفقى



الدكتور مصطفى الفقى