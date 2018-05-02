صور .. محافظ الوادي الجديد يكرّم عمال النظافة والخدمات المعاونة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، 32 عاملا من العاملين بالنظافة والخدمات المعاونة بالمحافظة منهم 19 عامل بالقطاع الحكومي وعدد 11 من العاملين بالقطاع الخاص ، تقديراً لجهودهم في العمل بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد الرحمن شحاته مدير امن الوادي الجديد واحمد عبد العاطى رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية واسر المكرمين

وخلال كلمته هنأ المحافظ جميع العمال بمناسبة عيدهم، مطالبا ببذل مزيد من الجهد والعطاء في الفترة المقبلة كما اشار المحافظ الى أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز المتميزين من العاملين في جميع القطاعات " الحكومية والخاصة"، ولتشجيعهم على مزيد من العمل والجهد حيث قدم المحافظ للمكرمين شهادات تقديرية ومبالغ مالية .

وأكد الزملوط ، على ضرورة تأدية الجميع لدورة بكفاءة والتحلي بأمانه المسئولية فيما يخدم الصالح العام كما اوضح المحافظ الجهود المبذولة لتوفير دورات تدربيه في كافة المجالات لأبناء المحافظة لتأهيلهم للدخول لسوق العمل بقوة

وأعرب المحافظ عن تقديره لعمال النظافة، ولدورهم الرئيسي في اظهار المحافظة بالمظهر اللائق، موكدًا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة موجها تحية عرفان وتقدير وحب بمناسبة عيد العمل والإنتاج وهو عيد كل مصري شريف، يكد ويعرق، ويبذل غاية جهده لتعمير الوطن ونفع الناس.



جانب الاحتفالية



تكريم عمال النظافة



جانب من فعاليات التكريم



كحافظ الوادى الجديد ومدير الامن



اثناء الاحتفال بعيد العمال



تكريم 32 عامل بالمحافظة



المحافظ يشيد بدور العمال فى المحافظة