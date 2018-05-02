صور.. صيانة شبكات الكهرباء وحملات لمقاومة البعوض بمصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس فادى شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أعمال صيانة الكابلات الكهربية لشبكة الإنارة الرئيسية بمنطقة الفيروز والأمل والسلام والزهراء والنرجس والفنار والمعسكرات، وصيانة أعمدة الإنارة بالمدينة بصفة دورية، والاستعداد لموسم الصيف المقبل. كما تابع شميس الحملة الصحية بجميع شوارع المدينة، للقضاء على الباعوض والحشرات والناموس.

وقال المهندس فادى شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، إن مصيف بلطيم يشهد حملة لمقاومة البعوض والتخلص منه بطريقة طبيعية وفعالة وآمنة على الأطفال والكبار، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيح، كما تشهد شواطئ المصيف حملات نظافة، وزراعة زهور بزروميا وشجرة الدفلى وزراعة أشجار الجهنمية وأشجار الهبسكس بحديقه النرجس الجديدة، المجاورة لملعب كرة القدم، استعداداً لموسم الصيف المقبل.

وأضاف شميس، لـ" اليوم السابع"، أن الحملة تأتى ضمن الخدمات التى تقدمها إدارة المصيف للمصطافين والزائرين، استعداداً لموسم المصيف، وفق تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .